Formel 2 in Frankreich : Erneute Nullnummer von Mick Schumacher

Le Castellet Mick Schumacher hat auch im zweiten Rennen des Formel-2-Wochenendes in Frankreich nicht das Ziel erreicht. Einen Tag nach seinem Crash mit dem Teamkollegen schied der 20-Jährige mit einem Defekt aus.

Nächste Nullrunde für Mick Schumacher: Der Formel-2-Neuling vom Prema-Team hat bei der fünften Saisonstation in Le Castellet/Frankreich an einem unglücklich verlaufenen Rennwochenende erneut die Punkteränge verpasst. Im Hauptrennen am Samstag wurde der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher abgeschossen, auch am Sonntag beim Sprintrennen musste er aufgeben. Der 20-Jährige ist damit seit sechs Rennen ohne Punkte.