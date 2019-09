Formel 2 : Mick Schumacher Neunter im Qualifying von Monza

Monza Mick Schumacher ist eine Woche nach dem schockierenden Unfalltod von Anthoine Hubert mit Mühe in den Formel-2-Alltag zurückgekehrt. Im Qualifying von Monza belegte der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher am Freitag den neunten Rang.

Im Rennen am Samstag (16.45 Uhr) hat Schumacher (20) damit aber gute Chancen, sich für das Sprintrennen am Sonntag (10.50) eine gute Ausgangsposition zu erarbeiten. Die Top Acht starten dann in umgekehrter Reihenfolge, der Rest von der jeweiligen Endplatzierung des Hauptrennens. Die Bestzeit am Freitag fuhr der Brite Callum Ilott.