Kollision, Rote Flagge, Strafen : Mick Schumacher in Monaco ohne Punkte

Monte Carlo Beinharte Zweikämpfe, eine von ihm selbst verursachte Rennunterbrechung, zwei empfindliche Strafen - und am Ende keine Punkte: Mick Schumacher hat dem Formel-2-Hauptrennen im Straßengewirr von Monte Carlo am Freitag unfreiwillig den Stempel aufgedrückt.

Der 20 Jahre alte Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher erreichte im chaotischen siebten Saisonlauf anstatt seines möglichen ersten Podestplatzes lediglich Rang 14 und blieb damit zum dritten Mal in Folge ohne Punkte. Von dieser mäßigen Position aus startet Schumacher auch ins Sprintrennen am Samstag (17.15 Uhr).

Schumacher wollte sich in der engen Rascasse-Doppelrechtskurve an der Arden-Pilotin vorbeischieben. Zunächst drehte er Calderons Boliden, danach kam es zum Kontakt mit der Nase seines Prema. Die Strecke war in der Folge an dieser Stelle nicht mehr passierbar, die Rote Flagge stoppte das Rennen vorläufig.