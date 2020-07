Formel 2 : Schumacher holt erstes Podium der Saison

Budapest Mick Schumacher hat nach einigen vergeblichen Anläufen endlich den zweiten Podestplatz seiner Formel-2-Karriere perfekt gemacht - und das ausgerechnet am Ort seines bislang größten Erfolges in der Nachwuchsserie.

Auch am Samstag griff Schumacher nach dem Sieg. Doch Schwarzman, vom elften Rang gestartet, wartete sehr lange auf den ersten Boxenstopp und hatte dadurch in der Schlussphase des Rennens die deutlich besseren Reifen. Sechs Runden vor Schluss ging Schwarzman vorbei, in der letzten Runde musste der Deutsche auch Masepin ziehen lassen, der ebenfalls frischere Pneus aufgezogen hatte.

Der Vorjahres-Erfolg in Ungarn und nun der zweite Platz sind Schumachers einzige Podest-Ergebnisse im Unterbau der Formel 1, in dem er seit dem vergangenen Jahr antritt. Zuletzt hatte er zwar wiederholt auf Podestkurs gelegen, die Top Drei aber unter teilweise kuriosen Umständen verpasst. Am vergangenen Sonntag etwa ging in seinem Cockpit der Feuerlöscher hoch, Schumacher musste das Rennen vorzeitig beenden.