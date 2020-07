Löschschaum im Cockpit : Feuerlöscher beendet Mick Schumachers Podestjagd

Spielberg Ein Feuerlöscher hat die Hoffnungen von Mick Schumacher auf den ersten Podestplatz in der Formel-2-Saison zerstört. Mitten im Rennen ging im Cockpit des 21-Jährigen der Apparat los und bedeckte das Lenkrad mit Löschaum. Er musste das Auto abstellen.

Ein ausgelöster Feuerlöscher hat Mick Schumacher beim vierten Saisonrennen der Formel 2 in aussichtsreicher Position ausgebremst. In Runde 15 des Sprintrennens im österreichischen Spielberg ging noch im Cockpit des 21-Jährigen der Apparat aus zunächst unbekannten Gründen los. Löschschaum spritzte auf das Lenkrad und den Overall des Sohnes von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher. Kurz nachdem sich der Ferrari-Junior am Sonntag sogar auf Platz drei vorgearbeitet hatte, musste er in die Boxengasse fahren und seinen Wagen vorzeitig abstellen. Enttäuscht stieg Schumacher aus seinem Auto.