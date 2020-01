Herausforderung für ehemaligen Formel-1-Fahrer : Alonso wagt das Abenteuer Rallye Dakar

Dschidda Fernando Alonso startet bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien in sein nächstes großes Abenteuer. Der zweimalige Formel-1-Weltmeister hat bei seinem Debüt einen großen Wunsch.

Sand statt Asphalt, schier endlose und unbekannte Wüsten statt vertraute Rennstrecken: Fernando Alonso wagt sich bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien auf völlig neues Terrain. Beim am Sonntag beginnenden legendären Wüstenrennen hat der zweimalige Formel-1-Weltmeister nur ein großes Ziel: Ankommen.

"Ich denke nicht an den Sieg. Dafür bin ich noch nicht bereit, weil mir die Erfahrung fehlt", sagte der Spanier im Vorfeld: "Dessen bin ich mir vollkommen bewusst." Alonso wird bei seinem Debüt zwar nicht der Schnellste sein, der 38-Jährige peilt nach den zwölf Etappen von Dschidda nach Qiddiyah neben der Zielankunft aber auch "eine gute Position" an.

Insgesamt muss Alonso bei der ersten Ausgabe in Saudi-Arabien in seinem Toyota-Werksauto fast 7900 Kilometer zurücklegen, davon etwa 5000 in Wettkampfgeschwindigkeit. Unterstützt und navigiert wird er dabei von seinem Co-Piloten und Landsmann Marc Coma, selbst fünfmaliger Dakar-Sieger auf dem Motorrad.