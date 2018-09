Nürburgring 2018: Mick Schumacher ist in der Formel 3 nicht zu stoppen

Nürburgring Mick Schumacher hat sein viertes Rennen in dieser Saison gewonnen. Auf dem Nürburgring war er im ersten Rennen der Formel 3 der Schnellste. Zuvor hatte er am Freitag einige Runden im DTM-Wagen gedreht.

Mick Schumacher bleibt der Mann der Stunde in der Formel 3. Am Nürburgring gewann der Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher für sein Prema-Team das erste von drei Rennen und schob sich damit in der Gesamtwertung mit 211 Punkten auf Platz zwei vor. Es führt weiterhin der am Samstag drittplatzierte Brite Dan Ticktum (Motopark/237).