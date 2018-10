DTM Hockenheim 2018: Audi-Pilot Rene Rast wahrt Chance auf DTM-Titel

Hockenheim Beim Saisonfinale der DTM steigt die Spannung um den Titelgewinn. Der Mindener Rene Rast hat im Audi das erste Rennen gewonnen. Damit hat er rechnerisch weiterhin die Chance auf den Titel.

Rene Rast (Minden) hat das vorletzte Saisonrennen der DTM in Hockenheim gewonnen und seinen fünften Laufsieg in Folge gefeiert. Der Audi-Pilot setzte sich am Samstag vor seinem Markenkollegen Robin Frijns (Niederlande) und Timo Glock (Wersau) im BMW durch. Mercedes-Fahrer Gary Paffett (England) übernahm mit dem vierten Platz die Führung in der Gesamtwertung von Paul Di Resta (Schottland), der als Achter ein enttäuschendes Ergebnis einfuhr.