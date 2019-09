Der DTM-Rennkalender umfasst 2020 zehn statt neun Stationen. Neu im Kalender sind die Hochgeschwindigkeitskurse in Monza und in Anderstorp (Schweden). Erstmals seit vielen Jahren wird der Auftakt nicht auf dem Hockenheimring bestritten, sondern im belgischen Zolder. Das Saisonfinale findet aber traditionsgemäß auf dem Kurs in Baden-Württemberg statt. Wir zeigen Ihnen den kompletten DTM-Rennkalender 2020.