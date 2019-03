Der DTM-Rennkalender umfasst 2019 nur noch neun Stationen. Neu im Kalender sind das niederländische Assen und die Strecke im belgischen Zolder, die nach 25 Jahren wieder dabei ist. Das Saisonfinale findet traditionsgemäß auf dem Hockenheimring statt. Aus dem Kalender gewichen sind Zandvoort, Budapest sowie Spielberg in Österreich. Pro Wochenende werden jeweils ein Rennen am Samstag und eines am Sonntag gefahren. Wir zeigen Ihnen den kompletten DTM-Rennkalender 2019.