DTM präsentiert Kalender für 2020 : Hockenheim verliert Saisonauftakt

Köln Mit zehn statt neun Rennwochenenden bestreitet das Deutschen Tourenwagen-Masters die Saison 2020. Erstmals seit vielen Jahren wird der Auftakt nicht auf dem Hockenheimring bestritten.

Nur noch ein Wochenende in Hockenheim, Premiere in Anderstorp und Monza: Die DTM setzt bei ihrem Kalender für die Saison 2020 auf einige Änderungen. Dabei bricht die Serie mit ihrer jahrelangen Tradition, sowohl den Saisonauftakt als auch das Finale am Hockenheimring auszutragen. Die Strecke in Baden-Württemberg ist nur noch Schauplatz der letzten Veranstaltung.