DTM-Überraschungssieger : BMW-Pilot van der Linde gewinnt in Assen

Assen Nicht Rast, nicht Müller, nicht Frijns, sondern Sheldon van der Linde: Der BMW-Pilot hat völlig überraschend das achte Saisonrennen der DTM gewonnen und die Favoriten düpiert.

Als Sheldon van der Linde im Regen von Assen über die Ziellinie raste, brüllte der BMW-Pilot seine Freude heraus. Ein langgezogenes "Yeeeeees" schrie der 21-jährige Südafrikaner in den Funk, nachdem er die Favoriten allesamt düpiert und das achte Saisonrennen der DTM gewonnen hatte. Van der Linde setzte sich vor Samstagssieger Robin Frijns (Niederlande) und Titelanwärter Nico Müller (Schweiz) durch. Meister Rene Rast (Minden/alle Audi) wurde wie am Samstag erneut nur enttäuschender Fünfter.

In der Gesamtwertung mischt der Niederländer Frijns nun vorne mit, er belegt mit 138 Punkten Rang zwei hinter Müller (164), der aufgrund seiner Konstanz Titelanwärter Nummer eins ist. In sieben der acht Rennen stand Müller auf dem Podium.

Von dieser Konstanz ist Titelverteidiger Rene Rast ein gutes Stück entfernt. Zwei fünfte Plätze wie an diesem Wochenende sind zu wenig, um den Druck auf die Spitze zu erhöhen. Mit 120 Punkten ist Rast Dritter in der Gesamtwertung, Müller ist aber bereits 44 Zähler entfernt. Van der Linde belegt mit 60 Punkten Rang sechs.

Die Rennen an diesem Wochenende boten erneut Spannung - die Zukunft der DTM ist jedoch weiterhin höchst ungewiss. Mit "50:50" bezeichnete Serienchef Gerhard Berger im Gespräch mit Sat.1 die Chancen auf eine Fortsetzung. Wie und ob es weitergeht, "liegt nicht mehr in meinen Händen", führte Berger aus. Er sei im ständigen Austausch mit den Herstellern Audi und BMW, aber "wir sind einfach noch nicht so weit, dass wir klar sagen können, was wir machen."