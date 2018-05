DTM: Beinamputierter ALex Zanardi startet für BMW beim Rennen in Misano

Prominenter Gastfahrer in der DTM: Der frühere Formel-1-Pilot und Paralympics-Sieger Alessandro Zanardi startet für BMW beim Rennen im italienischen Misano.

Zanardi war 2001 bei einem Rennen der Indy-Car-Serie auf dem Lausitzring in einen schlimmen Unfall verwickelt worden. Daraufhin mussten ihm beide Beine oberhalb der Knie amputiert werden. Der Italiener kämpfte sich dennoch wieder zurück und setzte seine Karriere im Motorsport in den folgenden Jahren fort. Auch mit dem Handbike erzielte er erstaunliche Erfolge. Zudem nahm er auch schon am legendären Hawaii-Triathlon teil.

Zwischen 2005 und 2009 fuhr Zanardi für BMW bei der Tourenwagen-WM und startete beim 24-Stunden-Rennen in Spa 2015 an der Seite von Timo Glock und Bruno Spengler. Bei den Olympischen Spielen 2012 und 2016 gewann Zanardi im Handbike vier paralympische Goldmedaillen. Im Januar 2019 will er am legendären 24-Stunden-Rennen von Daytona (USA) teilnehmen.