Der viermalige Formel-1-Weltmeister Alain Prost erschien ebenfalls zur Trauerfeier.

Der 22 Jahre alte Arden-Pilot Hubert war am 31. August nach einem Dreher quer auf der Strecke stehengeblieben, der nachfolgende Juan Manuel Correa (USA) prallte mit rund 270 km/h in sein Auto. Correa kämpft nach einer Verschlechterung seines Zustandes infolge eines Lungenversagens in einer Spezialklinik um sein Leben.