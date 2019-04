Neues Nachwuchsleistungszentrum : Mönchengladbach wird zur Heimat des Hockeys

Blick von der Haupttribüne des Hockey-Parks auf das Spielfeld. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Das Hockey-Stadion in Mönchengladbach war 2006 Schauplatz des deutschen WM-Siegs. Nun sollen dort regelmäßig die Spiele der neue Pro League ausgetragen werden. Und es kommt eine nationales Nachwuchsleistungszentrum.

Die reinen Ergebnisse sprechen nicht dafür, dass sich die deutschen Hockeymänner wohlfühlen im Mönchengladbacher „Sparkassen-Park“, der das größte Hockeystadion Europas ist. Am Freitag ging in der FIH Pro League das Prestige-Duell gegen die Niederlande 2:4 verloren, am Sonntag gab es gegen Großbritannien ein 0:1. „Die Bilanz ist dünn“, gestand Tom Grambusch, Nationalspieler aus Mönchengladbach.

Dass er jedoch in seiner Heimatstadt ein Länderspiel machen konnte und dies künftig öfter passieren könnte, „ist gut“. Der Hockeypark könnte das nationale Hockey-Stadion werden, in dem regelmäßig Pro-League-Spiele ausgetragen werden. „Die Pro League ist eine Chance, das zu realisieren“, sagte Michael Hilgers, 1992 Hockey-Olympiasieger und heute Betreiber des Stadions. „Dafür ist das Stadion gebaut worden“, merkte Ulrich Schückhaus, Chef der Gladbacher Wirtschaftsförderung an.

2006 wurde das in der Spitze 12.000 Zuschauer fassende Stadion eröffnet, Deutschlands Hockey-Team wurde hier 2006 Weltmeister. 100.000 Menschen kamen in den elf Turniertagen. Weit geringer war natürlich die Resonanz bei der Gladbach-Premiere der neu gegründeten Pro-League. Rund 5500 Menschen werden die sechs Partien sehen. „Wenn wir regelmäßig Spiele hier haben, ist da Potenzial nach oben“, glaubt Wolfgang Hillmann, Präsident des Deutschen Hockey-Bundes (DHB). Er steht beim Bundestag des Verbandes am 25. Mai zur Wahl, es gibt Gegenkandidaten.

Das Olympia-Ausscheidungsturnier wird später im Jahr ebenfalls im Gladbacher Stadion sein, in dem es nach der WM auch noch Champions Trophy (2010) und eine Europameisterschaft (2011) gab. Seither gibt es mehr Konzerte als Hockey in der Arena. „Hockey kommt nach Hause“, war nun das Motto: Gladbach als Heimat des Hockeys.