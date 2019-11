Mixed Martial Arts : Amateurkämpferin Aletaha stirbt nach Hirnverletzung

Düsseldorf Die britische Mixed-Martial-Arts-Kämpferin Saeideh Aletaha ist nach ihren in einem Kampf erlittenen Hirnverletzungen gestorben. Dies gab der Veranstalter der Fast and Furious Fight Series bekannt.

Die 26-Jährige war nach dem Fight am Samstagabend in ein Krankenhaus in Southampton eingeliefert worden, wo sie ihrer Verletzung erlag.