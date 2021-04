„Schockierend und belastend“ : Der Kampf gegen Missbrauch im Sport

Pauline Schäfer turnt am Schwebebalken. Foto: dpa/Marijan Murat

Berlin Ob Turnen, Schwimmen, Boxen, Fechten oder Fußball: Kaum eine Sportart, die zuletzt nicht von Enthüllungen über sexuellen Missbrauch und Gewalt erschüttert wurde. Verbände und Vereine tun sich schwer im Kampf dagegen - und brauchen dringend Unterstützung.

Die Worte unterscheiden sich, die Botschaft bleibt die gleiche. „Wir wollen, dass das endlich aufhört“, sagte eine junge Sportlerin. „Täglich erniedrigt zu werden, das hinterlässt irgendwann Spuren“, sagte eine andere. „Ich hatte Angst, dass er meine Karriere zerstört“, erzählte zuletzt eine Athletin. Sie alle wurden schikaniert, gequält, bedrängt, im schlimmsten Fall sexuell missbraucht. Von Trainerinnen oder Trainern. In einem Umfeld, in dem sie sich geschützt fühlen wollen und sich geschützt fühlen müssten.

Am Olympia-Stützpunkt Sachsen in Chemnitz warfen Ex-Weltmeisterin Pauline Schäfer und weitere Turnerinnen der Trainerin Gabriele Frehse vor, sie im Training schikaniert, Medikamente ohne ärztliche Verordnung verabreicht und keinen Widerspruch zugelassen zu haben. Frehse hat die Vorwürfe mehrfach bestritten.

Ende Oktober hatte der Landessportverband Baden-Württemberg (LSVBW) mitgeteilt, dass gegen einen Trainer und weitere Personen aus dem Leistungssport der Verdacht sexualisierter Gewalt gegenüber Boxerinnen vorliege. In Österreich wurde Ende Februar ein ehemaliger Fußballtrainer „wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen“ vom Wiener Landesgericht zu einer sechsjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Auch Fälle aus dem Fechten oder dem Judo wurden publik.

Vor fünf Jahren leitete sie, damals an der Sporthochschule Köln, das Forschungsprojekt „Safe Sport“ mit dem Uni-Klinikum Ulm, in dem Ausmaß und Formen sexualisierter Gewalt im Sport untersucht wurden. Dies ist die bislang einzige umfangreiche Erhebung zu dem Thema in Deutschland. Diese zieht im Jahr 2021 zwangsläufig Fragen nach sich.