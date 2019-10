Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zu den „Finals an Rhein“ : Mini-Olympia nur ein Testlauf auf Sparflamme

Foto: dpa/Michael Kappeler Gesa Felicitas Krause wird bei den Finals 2020 nicht an den Start gehen.

Meinung Düsseldorf Die vier nordrhein-westfälischen Städte Düsseldorf, Duisburg, Aachen und Oberhausen werden am 6. und 7. Juni 2020 die Sport-Finals veranstalten. Der Haken: Ausgerechnet die Deutschen Meisterschaften in Leichtathletik und Schwimmen werden nicht in diesem Rahmen ausgetragen. Ein Kommentar.