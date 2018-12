Fünf Jahre nach seinem schweren Skiunfall: Der öffentliche Schumacher

München Auch fünf Jahre nach seinem schweren Skiunfall steht Michael Schumacher im öffentlichen Interesse. Anfang Januar wird er 50 Jahre alt. Wie es ihm geht, verrät die Familie nicht.

Die Privatsphäre von Michael Schumacher wird in Frankfurt am Main geschützt. 450 Kilometer entfernt vom Wohnsitz des Formel-1-Rekordweltmeisters im Schweizer Gland am Genfer See führt Felix Damm eine Kanzlei mit Schwerpunkt Medienrecht, Urheberrecht und Datenschutzrecht. Die Familie Schumacher hat den Anwalt mit der Vertretung ihrer Rechte und jener des ehemaligen Rennfahrers beauftragt. Vor allem in diesen Tagen, so kurz vor dem Jahrestag von Schumachers folgenschwerem Ski-Unfall und seinem 50. Geburtstag, wächst das Interesse an der Sport-Ikone wieder.