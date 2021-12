Tipps von Sportpsychologin : Wie Corona Sportler mental belastet – und was hilft

Ein Jogger läuft morgens im Sonnenschein (Symbolfoto). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Düsseldorf Wettkämpfe ohne Publikum und abgesagte Wettbewerbe – die Pandemie belastet auch Sportler auf viele Arten. Eine Sportpsychologin erklärt, welche Auswirkungen das auf deren mentale Gesundheit hat und mit welchen Strategien sich Hobbysportler motivieren können.

Wie kann man Höchstleistungen bringen, wenn die Gedanken um Inzidenzwerte, finanzielle Sorgen und Angst um die Gesundheit kreisen? Spitzensportlern geht es da nicht anders als vielen anderen Menschen seit Ausbruch der Pandemie. Eine Studie der Deutschen Sporthochschule Köln (DSHS) im Auftrag der Deutschen Sporthilfe hat das nun bestätigt. Darin gaben drei von zehn Athleten an, beim Saisonhöhepunkt „mental nicht voll da“ gewesen zu sein. Sogar bei den Finalteilnehmern der Olympischen und Paralympischen Spielen waren es noch knapp 24 Prozent, die dieser Aussage zustimmten. Johanna Belz ist Sportpsychologin an der DSHS und hat fünf Fragen zu mentaler Gesundheit im Sport beantwortet.

Spitzensportler sagen, sie waren beim Saisonhöhepunkt „nicht voll da“. Was bedeutet das?

Laut Johanna Belz kann sich das in vielen Aspekten des Sports ausdrücken. „Zum einen kann es natürlich heißen, dass sie selbst gerade den Kopf nicht frei haben, um sich auf das Training zu konzentrieren. Es hängt aber auch mit äußeren Faktoren zusammen: Trainingspläne müssen geändert werden, Wettkämpfe verschoben oder abgesagt werden. Da bleibt oft nicht genug Zeit, sich körperlich und mental genug vorzubereiten“, sagt sie. Dazu komme noch die Sorge um eine eigene Infektion und was das möglicherweise für die sportliche Karriere bedeuten könnte. Auch Hygienevorschriften, die sich zum Teil erheblich zwischen Sportstätten unterscheiden, und nicht zuletzt das Ausbleiben der Motivation durch Fans vor Ort führen dazu, dass Sportler nicht unter gewohnten Bedingungen trainieren und bei Wettkämpfen antreten können. „Und eine gestörte Routine ist immer eine Belastung für Sportler“, sagt Belz.

Für viele Profis sei die Karriere zudem ein großer Teil der eigenen Identität. „Da ist der größte und wichtigste Lebensinhalt weggebrochen“, sagt Belz. Auch die finanzielle Situation vieler Spitzensportler spiele dabei eine Rolle. Nicht alle können von ihrem Beruf als Sportler leben, die Corona-Krise habe das verschärft. „Da fehlte und fehlt es Manchen an Motivation und Orientierung. Wenn vor der Pandemie das körperliche Training im Vordergrund stand, ist es jetzt definitiv das mentale“, sagt sie.

Wie trainiert man mit Leistungssportlern mental, wenn sie in einer Pandemie gedanklich viel mehr Sorgen haben als sonst?

Essenziell im Trainingsplan sei die Routine. „Wenn die aber wegen abgesagter oder verschobener Wettkämpfe und Trainingseinheiten wegbricht, wird es für viele schwierig", sagt Belz. Dann sei es wichtig, eine eigene Routine aufzubauen, Bewegungseinheiten in den Tagesablauf zu integrieren und so feste Strukturen zu schaffen. „Man kann vieles auch mental trainieren, indem man beispielsweise Bewegungsabläufe visualisiert, statt sie voll auszuführen. Außerdem hilft es, Kontakt mit Trainern und anderen Sportlern zu halten, sich auszutauschen. So können sich viele besser vor Augen halten, wofür sie trotz aller Einschränkungen dankbar sind. Das hebt die Motivation dranzubleiben", sagt sie.

Doch in ihrer Arbeit gehe es nicht nur um den sportlichen Bereich. „Wir sprechen auch viel über existenzielle Ängste oder die Möglichkeiten, sich mit akademischen und beruflichen Weiterbildungen ein zweites Standbein aufzubauen“, sagt sie. Entschließe sich jemand, dem Profisport komplett den Rücken zu kehren, sei eine psychologische Betreuung ebenso wichtig. „Das kann wirklich traumatisierend sein, von Orientierungslosigkeit bis hin zu depressiven Symptomen. Das Ende einer sportlichen Karriere ist ein einschneidender Punkt. Deshalb betreuen wir die Sportler auch, wenn sie einen kompletten Ausstieg wünschen“, sagt die Sportpsychologin.

Steigert Corona die Aggressivität von Fans im Stadion und in Sozialen Medien?

Johanna Belz ist Sportpsychologin an der Deutschen Sporthochschule Köln. Foto: privat

„Dazu gibt es meines Wissens bisher keine wissenschaftlichen Erkenntnisse. Aber ich kann mir vorstellen, dass natürlich auch die Fans frustriert sind“, sagt Belz. Die Corona-Krise habe in vielen Bereichen moralische Fragen nach Verantwortung, Pflichten und Rechten aufgeworfen, da sei der Komplex Sport nicht ausgenommen. „Das beginnt im privaten Umfeld und endet in der Politik: Was darf ich tun? Was sollte ich tun?“, sagt sie. Die Frage, ob man es vertreten kann, als Zuschauer in ein Stadion zu gehen, ist je nach Infektionslage nicht einfach zu beantworten. „Das macht die Entscheidung über Sportevents auch für Fans nicht leicht und steigert bestimmt auch die Frustration“, sagt die Sportpsychologin.

Sinkt durch Corona die gesellschaftliche Wertschätzung für Sportler allgemein, weil für Sportevents teilweise weniger strenge Regeln galten als für andere Veranstaltungen?

„Auf jeden Fall. Dazu gibt es aber zwei Sichtweisen, die beide nachvollziehbar sind“, sagt Belz. Unverständnis zeigten die Menschen vor allem, als die Fußball-Bundesliga wieder spielen durfte. „Wir befanden uns in einem strengen Lockdown: keine Sportvereine, keine privaten Kontakte, keine Fitness-Studios, aber die Profis durften auf den Platz. Das hat viele Menschen verärgert“, sagt sie.

Andererseits seien solche Events aber auch für viele Menschen eine Art Auszeit: „Für Fans können sie ein kurzzeitiger Ausbruch aus einer für alle schwierigen Realität sein, ein wenig Ablenkung von den Sorgen und Nöten bieten.“ Auch dieser Aspekt sei nicht zu vernachlässigen.

Wie wirkt sich das Trainingsumfeld auf die mentale Gesundheit der Sportler aus?

„Spitzensportler sind es gewohnt, in täglichem Kontakt mit Trainern, Mannschaft und Fans zu stehen. Fällt das weg, fehlt diese mentale Unterstützung“, sagt Belz. Die etwas entspannteren Sommermonate seien daher für viele extrem wichtig gewesen. „Es war ein kleiner Schritt in Richtung Normalität, das hat viel für die Motivation getan.“ Sollte es erneut zu stärkeren Einschränkungen oder sogar einem neuen Lockdown kommen, hofft sie, dass viele jetzt vielleicht Strategien an der Hand hätten, besser damit umzugehen, die Hoffnung auf Besserung nicht zu verlieren und ihr Ziel klarer vor Augen halten zu können. Das helfe enorm, um auch ohne gemeinsames Training in Form zu bleiben.