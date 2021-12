Titelverteidigung in Dubai : Carlsen bleibt Schach-Weltmeister

Titelverteidigung in Dubai

Dubai Magnus Carlsen hat seinen Weltmeistertitel bei der Schach-WM gegen Jan Nepomnjaschtschi erfolgreich verteidigt. Der Norweger lieferte eine Machtdemonstration ab und setzte sich zum insgesamt fünften Mal die Schach-Krone auf.

Nachdem sich Magnus Carlsen im Dubai Exhibition Centre zum fünften Mal die Schach-Krone aufgesetzt hatte, pustete der Norweger erst einmal kräftig durch. Sichtlich erleichtert analysierte er mit seinem fahrigen Herausforderer Jan Nepomnjaschtschi die entscheidenden Züge, während in seinem Heimatland die Korken knallten.

Der 31-Jährige machte gegen seinen russischen Kontrahenten bereits in der elften von maximal 14 Partien alles klar und bleibt nach seinem Triumph am Freitag, den er mit dem insgesamt vierten Sieg und einem Punktestand von 7,5:3,5 perfekt machte, seit nunmehr acht Jahren Weltmeister.

"Ich bin natürlich sehr glücklich. Ich habe diesen Verlauf nicht erwartet", sagte Carlsen zufrieden: "Nach fünf Partien standen fünf Remis und ich hatte kaum eine Gelegenheit, um mehr rauszuholen. Aber dann hat es Klick gemacht und es lief besser für mich. Ich hätte nie gedacht, so sehr davonzuziehen."

Am Freitag versuchte Nepo, wie er in der Schachwelt genannt wird, mit den weißen Figuren noch einmal alles. Doch der 31-Jährige griff mit dem 23. Zug erneut komplett daneben und spielte einen absoluten Verlustzug, der ihm sämtliche Gewinnchancen nahm. In der Folge legte sich Carlsen seinen Gegner zurecht. Nepo wehrte sich noch bis zum 49. Zug, musste sich dann aber chancenlos geschlagen geben.