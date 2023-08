Operation nach Blutgerinnsel, späte Anreise Die verrückte Geschichte hinter dem Gold-Triumph von Ryan Crouser

Schaden tut es dem Schwergewicht des Kugelstoßens nicht. Als Kind und Jugendlicher wollte er sich allerdings noch nicht festlegen, spielte Fußball, Baseball, Football und Basketball. Diese Grundausbildung in vielen Sportarten habe ihm gutgetan in seiner Karriere, sagt Crouser. Mit 14 Jahren habe er in einem Schulwettkampf, so erzählt es der bullige Sportler gern, zwar gemerkt, dass er talentiert sei in den Wurfdisziplinen, als er einen Ein-Kilogramm-Diskus über 60 Meter weit warf. Doch erst mit 18 Jahren am College hat er sich vollends auf die Leichtathletik konzentriert, weil sie ihm das Studium finanzierte. Und dieses ging er genauso analytisch an wie seine Wettkämpfe, schloss 2016 ein Finanzstudium ab.