Kurz vor Olympia : Weitsprung-Ass Malaika Mihambo knackt Sieben-Meter-Marke

Stockholm Malaika Mihambo kommt kurz vor den Spielen in Tokio immer besser mit ihrem Anlauf zurecht. Die deutsche Olympia-Hoffnung strahlt nach ihrem Auftritt in Stockholm ebenso wie Hindernisläuferin Gesa Krause.

Mit ihrem ersten Sieben-Meter-Satz in dieser Saison hat sich Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo für die Olympischen Spiele empfohlen. Die 27-Jährige von der LG Kurpfalz flog vier Wochen vor Beginn der Leichtathletik-Wettkämpfe in Tokio am Sonntag beim Diamond-League-Meeting in Stockholm auf 7,02 Meter hinaus. „Was ich mitnehmen kann von dem Wettkampf ist, dass der Anlauf immer konstanter wird und passt“, sagte sie im Sky-Interview. Ein optimaler Sprung sei aber „nicht dabei“ gewesen.