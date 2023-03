Leichtathletin enttäuscht Weitspringerin Mihambo wird nur Vierte bei der Hallen-EM

Nicht nur Mihambo hatte sich am letzten Tag der Titelkämpfe in der Türkei Hoffnungen auf eine Medaille gemacht, doch am Ende hagelte es dann förmlich vierte Plätze. So landeten auch Vize-Europameister Tobias Potye (München) im Hochsprung mit 2,26 m, Torben Blech (Leverkusen) mit 5,80 m sowie Mehrkämpfer Manuel Eitel (Ulm) trotz neuer persönlicher Bestleistung von 6047 Punkten im Siebenkampf auf dem undankbarsten aller Plätze. Der zuvor hoch gehandelte Sam Parsons wurde über 3000 m Siebter, Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre, immerhin Vize-Europameister von München, enttäuschte mit 5,40 m und Platz neun.