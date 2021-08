Nach Olympia-Enttäuschung : Vetter nähert sich 90-Meter-Marke an – Fraser-Pryce glänzt mit 10,60

Lausanne Der deutsche Speerwerfer scheint die Olympia-Enttäuschung hinter sich gelassen zu haben und greift erneut nach den Bestweiten. Die Jamaikanerin Shelly-Ann Fraser-Pryce glänzt derweil mit einer Topzeit.

Speerwurf-Ass Johannes Vetter (Offenburg) hat sich beim Diamond-League-Meeting in Lausanne der 90-m-Marke zumindest wieder angenähert. Der Weltjahresbeste gewann den Wettkampf in der Schweiz und erzielte mit 88,54 m seine beste Weite seit zwei Monaten. Das bislang letzte Mal hatte Vetter den Speer Ende Juni in Luzern über 90 m (92,14) befördert.

Der 28-Jährige, nach seinen 90-Meter-Würfen in Serie als Topfavorit zu den Olympischen Spielen gereist, war in Tokio nicht über 82,52 m und Platz neun hinausgekommen. Auf dem neu verlegten und speziellen Belag konnte der Sportsoldat seine Technik nicht umsetzen, war immer wieder weggerutscht.

Für das Highlight sorgte am Donnerstagabend vor gut gefüllten Zuschauerrängen die jamaikanische Sprinterin Shelly-Ann Fraser-Pryce, die über die 100 m in 10,60 Sekunden triumphierte und damit die drittbeste jemals gelaufene Zeit verbuchte. Der Weltrekord der US-Amerikanerin Florence Griffith-Joyner liegt bei 10,49 Sekunden. Am Samstag war Elaine Thompson-Herah in Eugene/Oregon in 10,54 haarscharf an der Bestmarke vorbeigeschrammt.