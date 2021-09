Turnerin Biles zieht bitteres Fazit : „Hätte lange vor Tokio aufhören sollen“

Simone Biles beim Team-Wettbewerb der Olympischen Spiele in Tokio. Foto: dpa/Ashley Landis

Los Angeles Der Rückzug von Starturnerin Simone Biles bei Olympia sorgte für Aufsehen. Laut eigener Aussage hätte sie gar nicht nach Tokio reisen dürfen. Dass sie doch antrat, habe auch etwas mit dem früheren Missbrauch durch den US-Teamarzt zu tun gehabt.

Simone Biles wählte drastische Worte, um ihre Zerrissenheit auszudrücken. „Wenn man sich ansieht, was ich in den letzten sieben Jahren alles durchgemacht habe, hätte ich nie wieder einem Olympiateam angehören dürfen. Ich hätte schon lange vor Tokio aufhören sollen“, sagte die wohl beste Turnerin der Geschichte dem New York Magazin.