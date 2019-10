Medienberichte : Nike beendet umstrittenes Oregon Project - auch WM-Dritte Klosterhalfen davon betroffen

Konstanze Klosterhalfen gewann bei der WM in Doha Bronze über 5000 Meter. Sie ist Mitglied im Nike Oregon Project.

Berlin Das umstrittene Nike Oregon Project wird offenbar beendet. Dies berichten mehrere US-amerikanische Medien übereinstimmend mit Verweis auf ein Memo von Nike-Geschäftsführer Mark Parker. Betroffen davon ist auch Konstanze Klosterhalfen.

Das Sportartikelunternehmen Nike schließt laut Berichten mehrere US-Medien von Donnerstag (Ortszeit) sein umstrittenes Oregon Project. Dessen Chef, Alberto Salazar, war in der vergangenen Woche wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Regeln für vier Jahre gesperrt worden. Zu den Athleten, die in Oregon trainieren, zählt auch die Leverkusener Mittel- und Langstreckenläuferin Konstanze Klosterhalfen, die bei den Weltmeisterschaften in Katar Bronze über 5000 Meter geholt hatte.