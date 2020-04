Ironman zu Hause : Spendensammler Frodeno knackt 100.000-Euro-Marke vor dem Marathon

Jan Frodeno auf dem Rad - in den eigenen vier Wänden. Foto: dpa/Nik Howe

Girona Bananenkuchen in Griffweite, dazu hin und wieder ein Kaffee. Jan Frodeno absolviert den Ironman daheim gut gelaunt und mit reichlich Unterstützung trotz Ausgangssperre in Spanien. Bei seiner Spendensammel-Aktion kommt schnell eine satte Summe zusammen.

Als die 100 000-Euro-Marke geknackt ist, ballt Jan Frodeno die Faust. Etwa die Hälfte des Ironman daheim hat er zu dem Zeitpunkt gerade mal hinter sich gebracht. Gut gelaunt, hier und da neugierig beobachtet von Hund Duke, und bestens versorgt mit Bananenbrot von seiner Ehefrau. „Das ist der erste Ironman, bei dem ich mehr Kalorien zu mir nehme, als ich verbrenne“, meinte der Triathlon-Superstar, für den es diesmal nicht um Sieg, Medaille oder Hawaiianischen Blumenkranz ging: Frodeno sammelte am Samstag vor allem Geld für die, die in der ersten Reihe im Kampf gegen das Coronavirus helfen.

#TriAtHome live stream with Jan Frodeno 2/3

Es begann kurz nach acht Uhr morgens bei bedecktem Himmel über Girona. Dort lebt der Olympiasieger von 2008 und dreimalige Hawaii-Gewinner mit Gattin Emma, geborene Snowsill. Die Australierin gewann vor rund 12 Jahren ebenfalls Gold in Peking und half Frodeno diesmal, die Tortur in den eigenen vier Wänden so gut wie möglich zu überstehen - ob mit Zwischendurch-Küsschen, Mini-Tanzeinlage oder dem frisch gebrühten Kaffee. Den konnte Frodeno vor allem nach den 3,86 Kilometern im Pool gut gebrauchen. „Ist das kalt“, kommentierte er. 13 Grad „warmes“ Wasser ist trotz Neopren nicht unbedingt angenehm.