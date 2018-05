Stabhochspringen: Kathrina Bauer will mit Defibrillator zu Olympia 2020

Leverkusen Stabhochspringerin Katharina Bauer hat vor etwa einem Monat einen Defibrillator eingesetzt bekommen. Ihre Karriere will die deutsche Hallenmeisterin fortsetzen - und bei Olympia 2020 am Start sein.

Nach ihrem Triumph als deutsche Hallenmeisterin fiel am 17. Februar alles von Katharina ab. Sie brach in Tränen aus. „Dieser Titel hatte für mich viel mehr Wert als jeder normale Sieg“, sagt die Stabhochspringerin: „Denn nur ich wusste ja, was ich in dem Jahr vorher alles durchmachen musste.“