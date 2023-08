„Anschluss zur Weltspitze verloren“ So fällt das Fazit des DLV zur Leichtathletik-WM in Budapest aus

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat vor den letzten Entscheidungen in Budapest ein ernüchterndes WM-Fazit gezogen. „In vielen Disziplinen haben wir den Anschluss an die Weltspitze verloren“, räumte DLV-Sportdirektor Jörg Bügner ein. Mit dem allgemeinen Abschneiden könne man „nicht zufrieden“ sein: „Wir müssen schauen, wie wir in Zukunft die Distanz zur Weltspitze überwinden können.“