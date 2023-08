Hassan und Bol gehen auf Goldkurs zu Boden Doppeltes Sturzpech erschüttert niederländische Läuferinnen

Die Niederlande erlebte am ersten Abend der Leichtathletik-WM in Budapest dramatische Szenen innerhalb von wenigen Minuten – und das ausgerechnet mit zwei ihrer größten Stars. Sifan Hassan und Femke Bol, die beide in der Medaillenfabrik in Papendal in Arnheim zu Weltstars reiften, stürzten in ihren Rennen jeweils nur wenige Meter vor dem Ziel. Sichergeglaubte Medaillen – ja sogar Gold – wurden verpasst. Zunächst ging Hassan im 10.000-Meter-Rennen der Frauen nur rund 20 Meter vor dem Ziel als Führende zu Boden, bevor Bol in der 4x400-Meter-Mixed-Staffel das gleiche Schicksal ereilte. „Vielleicht ist nationaler Hinfall-Tag“, sagte Hassan im Bauch des Stadions süffisant.