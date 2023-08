Gold über 100 Meter in Budapest Wie Richardson von der kiffenden Skandalnudel zur schnellsten Frau der Welt wurde

Am späten Montagabend saß Sha'Carri Richardson auf dem Podium im Bauch des neuen Leichtathletik-Stadions in Budapest und sprach darüber, dass es wichtig sei, den eigenen Weg zu gehen, alle Störgeräusche auszublenden, niemals aufzugeben. „Menschen sehen mich nicht nur als Athletin, sie sehen mich als Mensch“, sagte sie voller Stolz. Sie sprach wie eine Frau, aus dr die Reife ihres Alters sprach. Doch als die frischgebackene 100-Meter-Weltmeisterin die Fragen der Journalisten beantwortete, saß dort eine erst 23-Jährige, die noch kurz zuvor wie ein Flummiball durch das Stadion hüpfte, kreischte, schrie und überhaupt nicht wusste, wohin mit ihren Emotionen. Sie gewann in einer sensationellen Zeit von 10,65 Sekunden – die schnellste, die je bei einer WM gelaufen wurde, – Gold in der Rock ’n’ Roll-Disziplin der Leichtathletik. Es saß da in der Mitte in einem weißen Trainingsanzug zwischen den beiden Jamaikanerinnen Sherika Jackson (Silber) und Shelly-Ann Fraser Pryce (Bronze) aber auch eine, die weiß, wie übel das Leben einem mitspielen kann.