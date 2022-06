Streckenrekord verpasst : Panne bei Stockholm-Marathon – Spitzen-Trio läuft falschen Weg

Stockholm Ist das bitter: Beim Marathon im schwedischen Stockholm wurden die drei Läufer an der Spitze falsch geleitet. Der Fehler fiel erst nach einer Minute auf.

Beim Stockholmer Marathon ist es zu einer Panne gekommen. Bei dem Rennen in Schwedens Hauptstadt, dem größte Marathon in Skandinavien, bog am Samstag das Spitzen-Trio mit Felix Kirwa (Kenia), Merhawi Kesete (Eritrea) und Anbesa Tesfaye (Äthopien) auf einen falschen Streckenabschnitt ab und vergab dabei im Kampf um den Streckenrekord wertvolle Zeit. Der Fehler wurde erst bemerkt, als die Läufer schon eine Minute lang in die falsche Richtung gelaufen waren.