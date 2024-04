Paris-Ticket sicher Hindernisläuferin Krause packt Olympia-Norm nach Babypause

Die zweimalige Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause hat nach ihrer Babypause ein glänzendes internationales Comeback hingelegt und sich ihren Traum von einem Olympia-Startplatz erfüllt. Beim Diamond-League-Meeting in Suzhou bei Shanghai kam die 31-Jährige aus Trier am Samstag in 9:16,24 Minuten auf Platz drei.