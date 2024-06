„Fangen bei Null an“ Kaul heiß auf Olympia-Duell mit Neugebauer

Nicht zuletzt seine Stärken in den Wurfdisziplinen – den Speer beförderte er in Rom auf bärenstarke 75,45 m – machen Kaul nun große Hoffnung, seine Bestleistung (8691 Punkte) von Doha in Frankreich endlich zu knacken. Bis am 1. und 2. August der neue Zehnkampf-Olympiasieger im Stade de France ermittelt wird, arbeitet der 26-Jährige nun vor allem an intensiveren und kurzen Läufen, um seine Schwächen zu minimieren – und den Medaillentraum zu erfüllen. „Ich bin zuversichtlich, dass in den nächsten Wochen noch ein bisschen mehr geht“, sagte Kaul.