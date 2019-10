Offizielle Bestätigung : Nike beendet umstrittenes Oregon Project - auch WM-Dritte Klosterhalfen betroffen

Konstanze Klosterhalfen gewann bei der WM in Doha Bronze über 5000 Meter. Sie ist Mitglied im Nike Oregon Project.

Berlin Das umstrittene Nike Oregon Project wird beendet. Dies bestätigte am Freitag der Sportartikelhersteller. Auch WM-Bronzemedaillengewinnerin Konstanze Klosterhalfen ist von der Schließung betroffen.

Sie braucht nun eine neue sportliche Heimat. Nike schließt sein umstrittenes Oregon Project in Portland (USA), wie das Sportartikelunternehmen der Deutschen Presse-Agentur am Freitag bestätigte. Dort hatte die 22-jährige Langstreckenläuferin seit einem Jahr trainiert. „Wir haben beschlossen, das Oregon-Projekt zu beenden, damit sich die Athleten auf ihre Trainings- und Wettkampfbedürfnisse konzentrieren können“, heißt es in der Nike-Stellungnahme. Zuvor hatten mehrere US-Medien über die Entscheidung des Unternehmens berichtet.