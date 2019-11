„War Opfer eines Missbrauchs“ : Sportlerin erhebt schwere Vorwürfe gegen Nike Oregon Project

Beaverton Das inzwischen eingestellte Nike Oregon Project und der gesperrte Trainer Alberto Salazar kommen immer mehr in Verruf. Gleich mehrere Sportlerinnen und ein Co-Trainer zeichnen ein erschreckendes Bild.

Lange Jahre hat Mary Cain geschwiegen. Aus Angst, aus Scham. Doch nach der aufsehenerregenden Dopingsperre gegen den umstrittenen Leichtathletik-Trainer Alberto Salazar und das Aus des Nike Oregon Projects (NOP) traute sich die einstige "Wunderläuferin", an die Öffentlichkeit zu gehen. Und was die frühere Junioren-Weltmeisterin über 3000 m in der New York Times berichtete, zeichnet ein erschreckendes Bild des elitären Laufteams.