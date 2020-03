Wegen Olympia : Leichtathletik-WM wird um ein Jahr auf 2022 verschoben

Der deutsche Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre bei der Leichtathletik WM 2019 in Katar. Foto: dpa/Oliver Weiken

Köln Nach der Olympia-Verschiebung von 2020 auf 2021 kann die Leichtathletik-WM nicht mehr wie geplant im kommenden Jahr stattfinden. Doch auch mit dem Termin in 2022 gibt es Probleme.

Der Leichtathletik-Weltverband World Athletics hat nach der Bekanntgabe des neuen Olympia-Termins im Sommer 2021 eine Verschiebung seiner kommenden Weltmeisterschaften um ein Jahr angekündigt. "Wir unterstützen den neuen Termin für die Spiele von Tokio. Jeder muss nun flexibel sein und Kompromisse eingehen, deshalb arbeiten wir jetzt mit den Organisatoren der WM in Oregon an einem neuen Termin im Jahr 2022", teilte der Verband am Montag mit.