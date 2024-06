27. Mehrkampf-Meeting in Ratingen Ratingen ist für viele die letzte Chance auf Olympia

Eine ähnliche Situation gibt es bei den deutschen Siebenkämpferinnen: Carolin Schäfer wollte ursprünglich nicht in Ratingen starten, leistete sich in Rom aber drei ungültige Versuche beim Kugelstoßen und brach den Wettkampf ab. Vor Paris will sie aber einen kompletten Siebenkampf absolvieren, deswegen ist sie am Wochenende nun doch dabei. Ihr würden für Olympia allerdings in der Theorie auch „gewisse Leistungsnachweise in fünf Disziplinen“ reichen, erklärte der Leitende Bundestrainer Frank Müller, der zudem hofft, dass auch EM-Starterin Vanessa Grimm ihre letzte Chance auf Paris nutzt.