Weltrekord-Jagd Wettlauf um den ersten Marathon unter zwei Stunden

Am 8. Oktober sichert sich Kelvin Kiptum den Weltrekord im Marathon der Männer. Der Kenianer lief in Chicago die 42,195 Kilometer lange Strecke in einer Zeit von 02:00:35 und unterbot damit den vorherigen Weltrekordhalter, Eliud Kipchoge, um 34 Sekunden. „Ich bin so glücklich. Darauf war ich nicht vorbereitet. Aber ich wusste, dass ich eines Tages der Weltrekordler sein würde“, sagte Kiptum. Im Marathonlauf der Frauen gelang es Tigst Assefa mit der Zeit von 02:11:53 den Weltrekord, der zuvor bei 02:14:04 lag, neuaufzustellen.