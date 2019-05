Marathon : Kipchoge hält eine Zeit unter zwei Stunden für möglich

Berlin Die aktuelle Bestmarke liegt bei 2:01:39 Stunden. Weltrekordler Eliud Kipchoge hält aber auch eine Zeit unter der magischen Marathon-Marke von zwei Stunden über die 42,195 Kilometer für möglich.

Die aktuelle Bestmarke von 2:01:39 Stunden hatte der Olympiasieger von Rio de Janeiro 2016 am 16. September 2018 in Berlin aufgestellt. In London glänzte Kipchoge am vergangenen Sonntag erneut mit Streckenrekord in 2:02:37 Stunden.