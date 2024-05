Leichtathletik-Star Das ist Malaika Mihambo

In Kassel gab es für Mihambo aber auch schlechte Nachrichten. Sie erlitt einen kleinen Muskelfaserriss und musste daraufhin die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2023 in Budapest absagen. Die Weitspringerin bedauerte die Entscheidung zwar, da sie sich in absoluter Top-Form sah, erkannte aber mit Blick auf die Europameisterschaft in Rom und Olympia 2024 die notwendigkeit einer Regenerationsphase an.