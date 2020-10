London-Marathon : Kipchoge erstmals nach sieben Jahren geschlagen - Kitata gewinnt

Eliud Kipchoge in London. Foto: AP/Ian Walton

London Olympiasieger Eliud Kipchoge (35) ist sensationell nach sieben Jahren wieder bei einem Marathon geschlagen worden. Wegen der Corona-Pandemie waren bei der 40. Auflage des Traditionsrennens keine Hobbyläufer zugelassen.

Der Lauf-Superstar und Topfavorit aus Kenia landete beim Geisterrennen in London nur auf Rang acht und hatte gegen den Sieger Shura Kitata aus Äthiopien keine Chance. Kitata setzte sich nach einem Zielsprint bei widrigen Bedingungen nach 2:05:41 Stunden mit einer Sekunde Vorsprung gegen Vincent Kipchumba durch. Dritter wurde Sisay Lemma aus Äthiopien in 2:05:45 Stunden.

Kipchoge musste gut vier Kilometer vor dem Ziel abreißen lassen und kassierte damit völlig unerwartet seine zweite Niederlage in einem Marathon-Rennen, zuletzt wurde der Weltrekordhalter 2013 in Berlin von seinem Landsmann Wilson Kipsang geschlagen. In London trudelte Kipchoge mit 1:08 Minuten Rückstand auf Sieger Kitata ins Ziel.