Nach Halbzeitführung Neugebauer verpasst Medaille im Zehnkampf – DLV droht Debakel

Der sonst so selbstbewusste Neugebauer wirkte an diesem Samstag nervös, das bestätigte auch sein Trainer. „Ich bin ein lockerer Typ. Ich habe immer Druck, will und muss immer performen. Ich bin an solche Situationen gewöhnt“, sagte der gebürtige Schwabe, der in Austin/Texas am College studiert, noch im Vorfeld. Doch von dieser lässigen amerikanischen Aura, die ihn umgibt, war am Samstagvormittag wenig zu sehen. Dass er plötzlich gar von Gold träumen durfte, endlich die erfolglose Serie der deutschen Leichtathletik in Budapest hätte beenden können – all dies schien doch in seinem Kopf zu rattern, ihn zu hemmen.