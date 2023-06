Neuer deutscher Rekord nach 39 Jahren Leo Neugebauer ist der neue Stern am Leichtathletik-Himmel

Bereits Ende März hatte der 22-Jährige, der für die LG Leinfelden-Echterdingen startet, mit der persönlichen Bestleistung von 8478 Punkten aufhorchen lassen. Er knackte damit nicht nur die Norm für die WM in Budapest (19. bis 27. August), sondern auch für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Nun setzte der Zehnte der WM des vergangenen Jahres noch einmal einen drauf. „Das fühlt sich unglaublich an. Ich bin überglücklich“, sagte er nach seinem Wettkampf, in dem er insgesamt in fünf Einzeldisziplinen neue persönliche Rekorde sowie die Weltjahresbestleistung aufstellte und somit in den Favoritenkreis für die WM in Budapest vorstieß. Allerdings: Die meisten Zehnkämpfer beginnen erst in diesen Tagen mit ihrer Saison.