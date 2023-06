Neuer Leichtathletik-Star Das sagt Neugebauer zu seinem deutschen Zehnkampf-Rekord

„Es ist komisch, es war die größte Meisterschaft im College, hat sich für mich aber nicht so angefühlt, weil sie in meinem Trainingsstadion stattgefunden hat“, sagte er. „Der Heimvorteil hat mir sehr geholfen, weil sich alles gewohnt angefühlt hat. Ich bin den ganzen Wettkampf über cool geblieben“, sagte er, nachdem er in insgesamt in fünf Teildisziplinen eine neue persönliche Bestmarke aufgestellt hat und sich zum NCAA-Champion krönte. Zudem sei er in dieser Saison einfach topfit. Für die WM in Budapest im August will er aber keine Medaillenziele ausgeben. „Mein Ziel ist es, der Welt dort zu zeigen, was ich drauf habe. Das hat mich schon hier zum Erfolg geführt.“