Nach Zusammenbruch des NIke Oregon Project : Klosterhalfen trainiert weiter bei Julian in den USA

Beaverton Konstanze Klosterhalfen wird auch nach dem Zusammenbruch des Nike Oregon Project auf dem Nike Campus mit Trainer Pete Julian trainieren.

"Es ist geplant, dass sie eine reduzierte Hallensaison absolviert, mit zwei oder drei Wettkämpfen in den USA", hieß es weiter. Bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig (22./23. Februar) werde sie nach aktuellem Stand nicht starten: "Der Fokus liegt in diesem Jahr ganz auf den Olympischen Spielen in Tokio."