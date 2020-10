„Eine Erleichterung“ : Zehnkämpfer Freimuth und Schrader beenden ihre Karrieren

Halle Die beiden ehemaligen Zehnkampf-Vizeweltmeister Rico Freimuth (32) und sein Kumpel Michael Schrader (33) haben nach großen Verletzungsproblemen nun offiziell ihre Karrieren beendet. Was sie jetzt vorhaben.

Schrader, der 2013 in Moskau mit Silber groß aufgetrumpft hatte, wurde ebenfalls immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen - er erhielt sogar den Beinamen der "gläserne Athlet". In den sozialen Netzwerken schrieb der beste Freund von Freimuth "our career ends here". Schrader konnte seit 2015 keinen Zehnkampf mehr bestreiten.