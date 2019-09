„Weiß nicht, wo meine Grenzen sind“ : Sprintstar Lückenkemper fühlt sich für die WM gewappnet

Doha In den Rennen vor der Leichtathletik-WM lief es nicht so gut. Gina Lückenkemper ist aber zuversichtlich, in Doha wieder Tempo machen zu können. Am Samstag tritt die Ausnahmesprinterin zum 100-Meter Vorlauf an. Mehr als im Einzel hofft sie auf eine Staffel-Medaille.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gina Lückenkemper setzt sich kein Tempolimit. „Ich habe noch Möglichkeiten, die 10,95 sind nicht das Ende der Fahnenstange“, sagte die 22 Jahre alte Sprinterin im Interview der Deutschen Presse-Agentur vor dem Vorlauf-Auftritt am Samstag bei der Leichtathletik-WM in Doha. „Ich weiß nicht, wo meine Grenzen sind.“ In den letzten Rennen vor dem Titelkampf im Wüstenstaat Katar war ihre Schnelligkeit über 100 Meter noch auf 11,14 Sekunden limitiert. Einer Zeit, mit der sie auf dem 40. Platz der Weltbestenliste steht.

Dennoch fühlt sie sich für die WM gewappnet. „Fest steht: Ich bin im Training deutlich frischer unterwegs als beim letzten Rennen in Brüssel“, versicherte sie. „Die Beine fühlen sich gut an, das macht wirklich Lust auf mehr bei der WM.“ In der belgischen Hauptstadt war sie im Diamond-League-Finale in 11,45 Sekunden nur Letzte geworden.

Trotzdem ist die Athletin des SCC Berlin überzeugt, bestmöglich auf die WM vorbereitet zu sein. Da ihre „Akkus“ nach den letzten Rennen so extrem leer gewesen seien, habe sie sich „gar kein konkretes Ziel“ gesteckt. Kein Geheimnis macht die Westfälin aus ihrer Hoffnung, mit der 4 x 100-Meter-Staffel auf einen Medaillenrang zu laufen. Immerhin rannte sie mit Lisa-Maria Kwayie, Yasmin Kwadwo und Tatjana Pinto beim ISTAF in Berlin in 41,67 Sekunden an die Spitze der Weltrangliste.

„Beim ISTAF haben wir unser Potenzial gezeigt, die Zeit hat uns Selbstvertrauen gegeben“, betonte Lückenkemper, die bei der EM 2018 in Berlin neben Einzel-Silber noch Bronze mit der Staffel geholt hatte. „Jedoch müssen wir auch in Doha erst einmal eine solche Leistung gemeinsam auf die Bahn bringen. Wenn wir das schaffen, können wir im Finale um eine Medaille mitlaufen.“ Zuletzt gewann ein deutsches Frauen-Quartett bei der WM 2009 in Berlin silbernes Edelmetall.

Vor zwei Jahren in London waren Lückenkemper und Co. auf WM-Platz vier gekommen. Als Solistin flitzte die damals 20-Jährige im Vorlauf 10,95 Sekunden, so schnell wie seit 26 Jahren keine deutsche Sprinterin mehr. „Das Rennen war nicht perfekt, aber es war relativ nahe dran“, erklärte sie. „Ich weiß, dass es schneller gehen kann und ich es in mir habe.“ Eine Zeit um 10,80 Sekunden halte sie für realistisch, eine 10,70 vielleicht mit dem perfekten Rennen.

Für sie seien das Sprinten und Bestzeiten hinterher rennen nicht nur ein Job, sondern empfundene Leidenschaft. „Das ist etwas, was ich liebe“, sagte Lückenkemper. Um noch schneller zu werden, würde sie aber niemals zu Doping-Mittel greifen: „Ich könnte es mit meinem Gewissen niemals vereinbaren, meinen Körper mutwillig zu zerstören. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind mir Medaillen nicht wert.“

Der Generaldirektor des Deutschen Leichtathletik-Verbandes ist überzeugt, dass Lückenkemper allein mit eigenen Kräften noch besser wird. „Sie ist eine unfassbar talentierte Sprinterin, die ideale Bewegungsmuster mitbringt, ökonomisch sehr perfekt sprintet, die sehr selbstbewusst ist und sich keine Grenzen setzt“, erklärte Idriss Gonschinska. „Und sie wird noch ein deutliches Stück weiter nach vorne kommen und die absolute Weltspitze erreichen.“

Die Liebhaberin schneller Autos sieht sich als Vollprofi im Sport mit gutem Einkommen. „Von Usain Bolt bin ich weit entfernt“, sagte Lückenkemper. „Aussorgen kann ich damit nicht, aber ich zahle in die Rentenkasse ein, seitdem ich 18 Jahre alt bin und mein erstes Geld verdient habe.“ Bleibt sie gesund, könnte sie im Sprint noch zehn Jahre die Bahn entlang flitzen. „Ob Kopf und Körper da mitmachen“, sagte sie mit Zweifel: „Zehn Jahre sind schon eine Hausnummer.“

(dpa/old)