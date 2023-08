Ex-Zehnkämpfer Freimuth kritisiert DLV „Trainingslager werden nach Rotweingütern ausgesucht“

Die Ankündigung des DLV, bis zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles zu den Top-Fünf-Leichtathletik-Nationen gehören zu wollen, hält Freimuth so kurz nach der WM für „ein bisschen aberwitzig und unseriös“. Er könne sich nicht vorstellen, was passieren solle, „damit wir in fünf Jahren unter den Top-Fünf-Nationen landen“.